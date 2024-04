Sabato 6 Aprile 2024, 11:54 - Ultimo aggiornamento: 12:02

Per le bollette della luce c'è la possibilità di richiedere il rientro in Maggior Tutela. Si può fare grazie al motore di ricerca sul sito Arera: basta inserire il nome del Comune e si ha la fornitura di energia elettrica per trovare subito l'azienda idonea. L'esigenza nasce dal fatto che dal primo luglio i clienti domestici che saranno ancora serviti in Maggior Tutela passeranno automaticamente nel Servizio a Tutele Graduali mentre i clienti domestici vulnerabili continueranno a essere serviti in Maggior tutela anche dopo tale scadenza.

La nota di Arera

«Prima della scadenza normativa del 1° luglio, è diritto dei clienti attualmente nel mercato libero chiedere di rientrare nella Maggior Tutela - scrive l'Arera nella nota sul suo sito ufficiale -. L’Autorità, nel disciplinare le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, con il TIV (Testo Integrato Vendita allegato alla delibera 208/2022/R/eel) ha espressamente previsto all’articolo 8 che ciascun soggetto esercente il servizio è tenuto ad offrire ai clienti aventi diritto (cioè i clienti finali domestici, ai sensi del medesimo TIV) le condizioni di erogazione del servizio.

Inoltre, l’articolo 4, comma 5, del TIV dispone che ciascun cliente avente diritto alla Maggior Tutela può richiedere all’esercente l’attivazione del servizio».

Il diritto al rientro

I clienti che ora si trovano nel mercato libero, spiega l'Arera, e che vogliono rientrare nel servizio di Maggior Tutela, ne hanno quindi diritto fino al 30 giugno 2024 rivolgendosi all'esercente nel Comune in cui si trova la fornitura. Utilizzando il motore di ricerca, si accede a un menù che permette di selezionare il proprio Comune. E da lì le istruzioni per il rientro dal mercato libero al tutelato. Oltre all'utilizzo delle pagine web dell'Autorità, è sempre possibile richiedere informazioni telefonicamente, utilizzando il

numero verde gratuito dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente di Arera: 800 166 654.

Il Codacons: vigileremo sui gestori

Il Codacons è pronto ad assistere gli utenti che si vedranno negare o ostacolare il diritto a rientrare al mercato tutelato dell’energia entro il prossimo 30 giugno, e denuncerà i comportamenti scorretti degli operatori alle autorità competenti. Lo afferma l’associazione, commentando il motore di ricerca e le istruzioni pubblicate da Arera per facilitare il rientro dei consumatori al regime di maggior tutela.

«In vista dell’avvento del Servizio a Tutele Graduali invitiamo gli utenti a prestare la massima attenzione, e a rivolgersi al Codacons per segnalare anomalie o problemi nel rientro dal mercato libero a quello tutelato - spiega il presidente Carlo Rienzi - Vigileremo sul corretto operato delle società dell’energia, e i fornitori che adotteranno comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori o ostacoleranno l’esercizio dei diritti degli utenti, saranno denunciati all’Antitrust e alle Procure della Repubblica. Invitiamo fin da ora i consumatori a segnalare al Codacons disservizi e problemi legati al rientro alla maggior tutela».