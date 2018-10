Perugia, per svuotare un appartamento i ladri rubano da dentro un'auto in sosta chiavi di casa e per scoprire l'indirizzo delle vittime anche il libretto di circolazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Non lasciate le chiavi di casa in auto. Perché? Perche i ladri ve le rubano e attraverso il libretto di circolazione del veicolo scoprono pure dove abitate e fanno razzia in casa. I poliziotti della Volante della Questura di Perugia sono intervenuti nelle scorse ore in zona Montelaguardia a seguito di segnalazione di furto in abitazione pervenuta al 113. Giunti sul posto gli agenti hanno appreso dalla richiedente che, nella stessa mattinata, si era recata all’ospedale Santa Maria della Misericordia con la propria autovettura, che aveva regolarmente parcheggiato nelle vicinanze del Cup. Ripresa la vettura per rientrare verso casa, la donna si è accorta di avere uno pneumatico sgonfio ed ha quindi telefonato al marito per chiedergli di andare a prenderla; nel corso della telefonata ha appreso che, nel frattempo, era scattato l’allarme antifurto dell’abitazione. La signora, attendendo il marito, ha verificato che dall’interno della sua autovettura mancavano il mazzo delle chiavi di casa e la carta di circolazione del veicolo. Rientrati a casa la coppia s’è accorta che i ladri, dopo aver prelevato le chiavi dall’auto parcheggiata all’ospedale ed aver forato lo pneumatico per ritardare il rientro a casa, avevano “visitato” l’abitazione, asportando diversi monili d’oro. Quanto accaduto alla coppia perugina deve servire da ulteriore monito per tutti a non lasciare mai le chiavi della propria abitazione od altri oggetti all’interno dell’autovettura parcheggiata in strada.