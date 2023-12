Martedì 12 Dicembre 2023, 09:09

PERUGIA - L’Azienda ospedaliera mette mano al parcheggio Menghini, quello di fronte all’ingresso principale dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Un’area dove, quotidianamente, soprattutto di mattina, si verificano problemi di sosta selvaggia. Anche nella giornata di ieri tante automobili erano parcheggiate oltre gli spazi consentiti. Anche di fronte ai cartelli che indicano l’area di cantiere, tanto per fare un esempio. Nel corso degli anni sono state numerosissime le segnalazioni dei cittadini in merito alle criticità della sosta nell’area dell’ospedale, sia nello spiazzo Menghini che nelle altre aree di sosta, il parcheggio Gambuli e il parcheggio Taramelli dove c’è l’elisoccorso. È di ieri l’annuncio dell’avvio dei lavori nell’area del parcheggio Menghini. Un giro di vite che permetterà di riqualificare l’area anche dal punto di vista della viabilità pedonale.

I lavori di riqualificazione del parcheggio antistante l’ingresso dell’ospedale interesseranno aree di pertinenza dell’Azienda ospedaliera e «consistono nel rifacimento dei marciapiedi che costeggiano l’ingresso principale dell’ospedale e nella riqualificazione del parcheggio». In quest’ultimo caso è stato previsto «il rifacimento della segnaletica orizzontale delle corsie, degli stalli per auto e motocicli». I lavori di restyling dell’area interesseranno anche le aree verdi presenti fra una corsia e l’altra, che saranno tutte sistemate rendendo così anche più decorosa la zona. I tempi? Ci vorrà qualche mese. L’Azienda ospedaliera ha reso noto che i lavori «si concluderanno entro i primi giorni di marzo». La direzione aziendale «scusandosi in anticipo con i cittadini e il personale per gli eventuali disagi che si possano creare» ha voluto ricordare che «sono a libera disposizione il parcheggio Gambuli e il parcheggio Taramelli e che restano fruibili ai pazienti autorizzati gli altri parcheggi nei pressi dell’ospedale».

Il giro di vite dovrebbe portare ad un migliore utilizzo dell’area, evitando situazioni di disagio legate ai parcheggi fatti oltre gli stalli consentiti. Più volte proprio in quell’area sono rimasti intrappolati anche i pullman, e non sono mancate anche occasioni in cui è dovuto intervenire il carroattrezzi. Proprio per la sosta attorno al polo ospedaliero c’è da ricordare che non è stato dato più corso all’ipotesi di project financing per la realizzazione di un parcheggio adiacente l’ospedale. Area che, va ricordato, sarà arte integrante dela linea del nuovo Metrobus che collegherà Castel del Piano e Fontivegge.