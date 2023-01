Perugia, rissa tra giovani al concerto del trapper Paky: la denuncia sui social

Stanno girando sui social, in particcolare su TikTok, video che riprendono momenti di tensione durante il concerto del trapper Paky alla discoteca perugina Gradisca. Alcuni hanno parlato letteralmente di una rissa, altri di danneggiamenti al locale. I disordini si sarebbero verificati sabato sera. Come riporta Umbria 24, le forze dell’ordine di Perugia avrebbero confermano di essere state avvisate e di essersi recate sul posto ma, al loro arrivo, non avrebbero trovato nessuno dei presunti protagonisti della rissa. Le indagini sull'accaduto sarebbero ancora in corso.

