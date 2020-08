Perugia, calcinacci cadono dal viadotto del Raccordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di venerdì a causa della caduta di calcinacci da un viadottodel Raccordo Perugia-Bettolle. Quello che passa su via Settevalli, all’altezza della nuova rotatoria all’incrocio con via Pietro Tuzi. Alcune squadre sono dovute intervenire per mettere in sicurezza l’area. A bordo del cestello dell’autoscala, necessaria per l’operazione di messa in sicurezza, sono state rimosse nel giro di poco dalla struttura tutte le parti pericolanti.Intanto vanno avanti gli interventi di ripavimentazione profonda sul Raccordo da parte di Anas. Il cantiere è attivo tra Prepo e l’uscita di Madonna Alta. Il transito è regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, e per chi viaggia in direzione Bettolle/A1 sono chiusi gli svincoli di Prepo e San Faustino sia in ingresso che in uscita e lo svincolo di Madonna Alta solo in uscita.