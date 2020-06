© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Dopo mesi dall’uscita dell’ordinanza, è diventato realtà il giro di vite anti sosta selvaggia nella zona della cittadella universitaria. Fuori da porta Conca, tra via San Galigano e via Antinori, sono stati installati i dissuasori che dovrebbero migliorare la viabilità. Si, perché proprio in quel punto, l’intervento si è reso necessario perché le automobili, spesso parcheggiate anche in doppia fila, hanno creato disagi. Soprattutto nel caso di un passaggio doppio di bus del trasporto pubblico. Così lo scorso ottobre Nicoletta Caponi, dirigente della struttura organizzativa Sicurezza del Comune, ha firmato l’ordinanza per l’installazione di pali dissuasori. Alcuni residenti della zona attendevano da tempo il giro di vite perché in tuta l’area della cittadella universitaria il fronte della sosta è molto sentito e spesso causa non pochi problemi, soprattutto per i pedoni. Proprio per tutelre chi si sposta a piedi, vennero installati dissuasori anche nel versante interno di porta conca, di fronte al dipartimento di Giurisprudenza. Un intervento che però non ha portato ai risultati sperati perché lì, nel marciapiede antistante il dipartimento, come hanno sottolineato nel corso del tempo anche alcune organizzazioni studentesche, le automobili vengono costantemente parcheggiate. Intanto arriva la svolta per l’area esterna dell’antica porta (che sarà presto restaurata con l’Art Bonus).Sempre in tema di viabilità, alcuni provvedimenti temporanei stanno per scattare nella zona di via del Roscetto, dove l’unità operativa Mobilità e Infrastrutture del Comune ha disposto il ripristino della pavimentazione in pietra. I lavori interesseranno il tratto compreso tra via dei Ciechi e via del Lupo. L’ordinanza 668 della struttura Sicurezza, per consentire i lavori, dispone da lunedì fino al 3 luglio, l’adozione di alcuni provvedimenti. Come il divieto di sosta con rimozione in entrambi i lati (sarà apposta segnaletica adeguata). Il passaggio sarà consentito a mezzi di soccorso e residenti, con un limite massimo di 30 chilometri orari.Rimamendo nella zona del centro storico, ad esempio in piazza Piccinino, entra in vigore la soppressione di alcuni stalli destinati alla sosta per fare spazio ai tavolini e sedie delle attività commerciali del settore ristorazione. Un provvedimento che viene preso ogni anno, nel periodo estivo, anche per altre zone della città (caso analogo in Borgo XX Giugno).Tornando ai provvedimenti per lavori, da lunedì al 17 giugno senso unico alternato di marcia in via Martiri dei Lager e via del Cantone per consentire l’esecuzione di scavi per allacci alla linea del metano.