Sabato 2 Marzo 2024, 08:41

Un vertice a Monteluce sul futuro del comparto. Ieri la presidente Donatella Tesei ha incontrato il direttore di Prelios e i vertici del fondo che gestirà la nuova partita. Un incontro durante il quale alla presidente sono state illustrare le mosse di Prelios e fatto vedere il plastico della Monteluce che verrà. Quella dopo l’intervento della giunta regionale che ha scongiurato un default devastante.

C’è una grande attenzione del pubblico su Monteluce. Lo conferma il fatto che venerdì 14 la Asl firmerà l’acquisto dell’immobile dove verrà realizzata la Casa della Salute. Intervento che con i fondi Pnrr sanità vale da sola 5 milioni di euro. Poi c’è la richiesta di Ater alla Regione di poter acquistare il primo piano dell’immobile dove Atre è già presente.

L’incontro di ieri ha dato modo alla presidente Tesei di togliersi qualche sassolino dalle scarpa sulla vicenda Monteluce. E lo ha fatto con un post su Facebook.

«Ultimamente- ha scritto- mi sento dire che i risultati di alcuni interventi di questa amministrazione arrivano solo ora, in prossimità della scadenza elettorale. Mi pare giusto fare chiarezza: per raggiungere e risolvere problematiche complesse, come molte di quelle ereditate, ci vuole tempo e impegno costante. Per questo voglio soffermarmi, con trasparenza e nel dettaglio, sulla storia del Comparto di # Monteluce a Perugia...».

La governatrice ha rimesso in fila le tappe della vicenda così: «Nel 2004 viene istituito un fondo immobiliare in cui la Regione e l’Università conferiscono i beni immobili dell’ex ospedale di Monteluce, per un valore stimato di oltre 43 milioni. La Regione ottiene in cambio, come contropartita, circa l’80% delle quote del fondo. Il 30 giugno 2019, prima del nostro insediamento, il controvalore contabile di quell’investimento corrispondeva a ZERO EURO. A dicembre 2019, appena insediati abbiamo affrontato il tema, nonostante l’ulteriore difficoltà dovuta alla pandemia, per evitare che un’area centrale del Capoluogo della Regione si confermasse territorio di nessuno. Il 22 febbraio 2022 siamo riusciti a individuare un serio investitore, Amco, che ha rilevato tutta l’area predisponendo un primo piano di risanamento, che tra l’altro ha portato a luglio dello stesso anno all’intervento per il pagamento dei creditori che si è concluso a novembre 2022. Il Piano di Rilancio, presentato ad aprile 2023, di cui gestore e attuatore è Prelios, ha visto l’immediata messa in sicurezza dell’aerea di Monteluce con un investimento di 800mila euro ed un successivo intervento complessivo sul quartiere, in partenza nei prossimi mesi, di oltre 12 milioni di euro. Già oggi l’area ha recuperato attrattività, fino al punto che tra i vari soggetti interessati all’acquisto degli immobili vi sono l’Usl Umbria 1, che ha individuato lì la sede della Casa della salute, nonché dell’Ater che vuole ampliare la propria proprietà per offrire diversi servizi agli studenti. Un percorso faticoso, lungo ed estremamente complesso, che abbiamo governato e che governeremo passo dopo passo e che porterà al totale recupero di Monteluce. Un percorso che ha portato concreti risultati entro il primo mandato, ma che continueremo a seguire»