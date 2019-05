Perugia, operaio di 49 anni precipita da un palazzo: lotta tra la vita e la morte

PERUGIA - In fin di vita, con un quadro clinico particolarmente grave e preoccupante: è la drammatica situazione di un operaio di 49 anni, precipitato alle prime ore di mercoledì dal tetto di un palazzo in via Calindri, zona Elce, mentre stava lavorando alla risrutturazione di un balcone.



L'intervento dell'ambulanza del 118 e di una volante della polizia è stato immediato: l'uomo è stato subito trasferito in Sala Rossa al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Le sue condizioni sono definite molto gravi: prognosi riservata, politrauma con sospetta frattura del cranio e forte trauma addominale, è in Rianimazione e dunque a forte rischio vita. Ultimo aggiornamento: 10:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA