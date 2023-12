Perugia, Margherita Scoccia (Fdi) candidato sindaco per il centrodestra. Adesso è ufficiale

Adesso è ufficiale. Margherita Scoccia (Fdi), assessore all'Urbanistica della giunta Romizi è il candidao sindaco del centrodestra per la corsa al Comune di Perugia. Lo ha deciso lunedì mattina il vertice della coalizione che si è tenuto nella sede regionale di Fratelli d'Italia e che ha preso atto dello strappo finale di Progetto Perugia che, all'incontro di stamattina, non ha mandato la sua delegazione. L'intesa arriva da una scelta definita condivisa e ampia, in un che unisce Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Perugia Civica, Civitas e movimenti civici di area. «La scelta di Margherita Scoccia-dice la nota del centrodestra- è espressione di una politica in grado di parlare con concretezza a tutta la città, di andare oltre i confini di una coalizione già forte e strutturata ma per sua natura proiettata al confronto con chi vuole contribuire al bene della città, nello spirito che ha contraddistno le amministrazioni Romizi»

