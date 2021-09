Otricoli, elezioni amministrative. Liberati presenta il suo gruppo. Squadra che vince, non si cambia

Sabato 18 Settembre 2021, 18:13

OTRICOLI 10 candidati, un mix di novità ed esperienza per una lista, quella di "Certezza e Futuro Antonio Liberati Sindaco" che, cavalcando il successo del 2016, Liberati è attualmente il sindaco in carica, ripropone una ricetta familiare agli otricolani, con qualche novità.

«La lista si chiama ‘Certezza e futuro’, come 5 anni fa - ha spiegato il sindaco Antonio Liberati nel corso della presentazione – perché quel nome ci ha stimolato nel lavoro e ci ha dato la certezza di operare per il bene dei cittadini e quindi l’abbiamo voluta riconfermare. Per le elezioni del 3 e 4 ottobre, abbiamo scelto una squadra di gente che ha voglia di fare, coesa ed amalgamata. Nella composizione della lista abbiamo voluto dare la priorità a chi si è impegnato in questi 5 anni lavorando bene, tutti i giorni, operando con un un solo fine, fare il meglio per la nostra Otricoli». 10 candidati consiglieri 6 attualmente in carica e 4 nuovi, di cui 3 giovani. Gianni Cifoletti, Giorgio Fontana, Francesca Lazzarini, Donatella Leonelli, Eligio Marazza, Andrea Pagliaro e le 4 new entries, Daniele Montini, Maurizio Moschella, Martina Pampaglini e Chiara Pesca.

«Abbiamo tanto materiale umano - chiude Liberati- un tessuto forte, esperto, capace e competente su cui fondare l’ Otricoli del domani, una classe dirigente in grado di amministrare ben oltre il mandato che fin qui c’è stato dato».