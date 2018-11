PERUGIA - Proseguono gli interventi di ripristino superficiale del calcestruzzo sulle pile del viadotto che sovrappassa

la E45 in corrispondenza dell'innesto del raccordo Perugia-Bettolle, a Ponte San Giovann.

Per consentire l'avanzamento dei lavori, da giovedì 22 sarà temporaneamente chiusa la corsia di marcia sulla E45 in entrambe le direzioni, con transito consentito in corsia di sorpasso. Per il traffico proveniente da Terni/Roma in direzione Perugia/Firenze sarà attivata la rampa provvisoria già utilizzata nella precedente fase dei lavori.

Successivamente, saranno riaperte le corsie di marcia e chiuse le corsie di sorpasso in entrambe le carreggiate. Nell'ultima fase, infine, sarà istituito un restringimento di carreggiata sul viadotto, per consentire la sostituzione dei giunti. © RIPRODUZIONE RISERVATA