Domenica 11 Febbraio 2024, 08:53

PERUGIA - Sulla scia dell’entusiasmo per la notizia del rinnovo triennale di Simone Giannelli, l’anima del gioco bianconero, la Sir Susa Vim Perugia torna in campo per il settimo turno di ritorno. Oggi alle 16 al PalaBarton arriva l’insidiosa Rana Verona, sesta forza della classe con 28 punti. Perugia è reduce dalla sconfitta in quattro set a Piacenza, passo falso che ha portato a sei i punti d distacco dalla capolista Trento, mentre Verona arriva dal colpaccio interno contro Padova (3-0). Quello che sarà diretto dagli arbitri Massimo Florian e Maurizio Canessa è il confronto numero 37 tra perugini e scaligeri. Il bilancio è tutto a favore dei Block Devils, che hanno totalizzato 30 vittorie, inclusa quella nel match d’andata.

I PROTAGONISTI Coach Angelo Lorenzetti non dovrebbe apportare grandi cambiamenti alla formazione d partenza. Al fischio d’inizio dovrebbero scendere in campo Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Russo e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi (alla gara numero 200 in Italia) e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. Come oramai visto nelle ultime gare dei bianconeri, c’è da aspettarsi un sempre più costante impiego di Wilfredo Leon in battuta. Dall’altra parte della rete Verona, formazione allenata dal coach Radostin Stoytchev e che va a caccia di punti pesanti in chiave playoff, dovrebbe rispondere così: Spirito in regia, Keita opposto, Grozdanov e Cortesia al centro della rete, Mozic e Dzavoronok martelli di posto quattro e D’Amico a dirigere la seconda linea.

LE VOCI «ci aspetta un match duro contro una squadra in grande crescita come Verona», spiega l’ex di turno Massimo Colaci (ha giocato a Verona dal 2008 al 2010). «La sconfitta di domenica scorsa a Piacenza non cambia nulla per quello che riguarda il nostro percorso. Abbiamo obiettivi ben chiari in testa, innanzitutto quello di consolidare il secondo posto in classifica. Scenderemo in campo aggressivi e determinati per cercare di portare a casa il risultato davanti al nostro pubblico». Anche Roberto Russo, centrale bianconero, parla di una Sir determinata a vincere. «Abbiamo l’opportunità di riscattarci in casa nostra dopo la sconfitta di Piacenza e daremo il massimo per farlo. Nello sport c’è sempre qualcosa da migliorare quando si gioca bene e si vince, a maggior ragione ovviamente quando si perde. Noi abbiamo lavorato bene e duramente in settimana, cercheremo di partire aggressivi da subito per mettere in difficoltà una squadra forte come Verona».

PIANETA TIFOSI La sfida sarà trasmessa su Volleyballworld.tv. Per chi sceglierà di seguire Perugia al palazzetto, le porte dell’impianto si apriranno alle 14,30. L’accesso sarà consentito dai varchi A2, A3, B1, B2, D2 e D3. La società bianconera ha anche ricordato che la biglietteria all’interno del palazzetto da questa stagione è situata all’ingresso B3 e che sarà aperta a partire dalle ore 13.