PalaBarton, Romizi a gamba tesa: «Chi ci mette i soldi e chi le chiacchiere»

PERUGIA - «​Chi ci mette i soldi e chi le chiacchiere: a bilancio importanti risorse per il nuovo Palazzetto». A gamba tesa. Il sindaco Andrea Romizi risponde al Pd con lungo post su facebook in relazione alla polemica politica sul PalaBarton dopo le dichiarazioni del presidente della Sir volley, Gino Sirci, di portare a giocare i playoff della squadra di Perugia e campione d'Italia al PalaLottomatica di Roma, dove la Sir ha già organizzato la Final Four di Champions League.«Ritengo doveroso e utile che, anche in politica, il confronto rimanga circoscritto ai fatti, perché i numeri conservano una loro dignità e rimettono ordine laddove c'è solo il tentativo del discredito a prescindere. Al riguardo continuo a stupirmi per la mancanza di obiettività del PD locale che, ancora una volta, prova a convincere più che con le proprie idee, con lo strumento di una propaganda a dir poco surreale. Proviamo ad offrire alcune informazioni, affinchè si possa avere un quadro generale della vicenda palazzetto. Nel corso di questo mandato sono stati eseguiti, o comunque affidati, i seguenti interventi: nuovo tabellone elettronico, riqualificazione spazi collettivi, nuova area Hospitality, nuova Tribuna telescopica, riqualificazione spogliatoi, sala stampa, infermeria, adeguamento impianto elettrico, adeguamento normative sulla sicurezza, collaudi, manutenzione straordinaria e ordinaria per ulteriori adeguamenti normativi. Per un totale di circa 600 mila euro, finanziati dall'amministrazione comunale con risorse prorie e con la compartecipazione regionale. Inoltre, è prossima alla scadenza la gara per i nuovi impianti di illuminazione a led per ulteriori 180 mila euro».Prosegue ancora Romizi: «Abbiamo cercato di reperire altre risorse, per accogliere e dare definizione al progetto presentatoci dalla Sir nel mese di settembre. Alla presentazione del progetto ha fatto seguito l'avvio di un iter formale che abbisogna necessariamente di passaggi burocratici e momenti di confronto che ci vengono imposti da leggi alle quali mai si potrebbe derogare. E in virtù di quell'intendimento, siamo riusciti a reperire qualcosa come 1.600.000 euro nel prossimo bilancio comunale che verrà approvato a breve. Una cifra importante, affatto scontata, con innanzi solo un obiettivo: fare qualcosa che a Perugia non si era mai fatto«.«Ricapitolando - conclude il sindaco - questa Amministrazione avrà impegnato, al termine del presente mandato, circa 2 milioni di euro per il palazzetto. Non un euro era arrivato negli anni precedenti per il volley della città.In compenso abbiamo però trovato su questa importante infrastruttura debiti pregressi e vicende particolarmente critiche sulle quali si sta ancora lavorando».