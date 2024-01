Mercoledì 31 Gennaio 2024, 08:56

PERUGIA - Giorni di festa per la comunità salesiana di Perugia che oggi, in occasione della festa di San Giovanni Bosco, si riunirà nella chiesa di San Prospero. Alle 18,30 il direttore dell’istituto don Claudio Tuveri celebrerà una messa, seguita da una cena di fraternità. C’è grande attesa anche per un altro momento, la giornata del 4 febbraio quando sarà ricollocato il busto di don Bosco nel basamento a ridosso dell’ingresso dell’istituto lungo l’omonima via, una traversa di via Fiorenzo di Lorenzo. L’opera in bronzo con ogni probabilità ha subito un danneggiamento. L’episodio risale alla serata del 3 gennaio, quando alcuni ex allievi si sono accorti dela mancanza del busto. Da subito si era pensato ad un furto, ma il busto è stato quasi subito ritrovato a terra, facendo così pensare all’atto vandalico. A distanza di breve tempo viene ricollocato (è stato anche eseguito un restauro) e domenica 4 sarà benedetto. La festa di San Giovanni Bosco prenderà il via alle 10,30 e prevede anche un incontro dove si parlerà dell’attualità salesiana in Italia e nel mondo. Alle 11,45 la benedizione del busto e a seguire una messa con l’arcivescovo Ivan Maffeis nella palestra dell’istituto.