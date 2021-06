Perugia, scooter contro un muro: muore un giovane

PERUGIA - Un giovane è morto lunedì sera poco dopo le 23,30 per un incidente stradale avvenuto lungo la strada che collega Ponte d'Oddi a San Marco. La vittima viaggiava a bordo di uno scooter e avrebbe fatto tutto da solo finendo conto un muro dopo aver perso il controllo del mezzo. Alcuni residenti sono stati allertati da una forte botta, come se si fossero scontrate due auto. A quel punto sono scattati i soccorsi ma per il giovane non c'era più nulla da fare: è molto sul colpo. Sul posto oltre al 118 anche la polizia locale e i carabinieri. Fino a notte fonda non è stato possibilie risalire alle generalità e all'età della giovane vittima.