Si ribalta con il trattore, muore l'imprenditore Pio Bucciarelli

Stava guidando un mezzo agricolo su una campagna in contrada San Lorenzo a Vasto, in provincia di Chieti, quando il trattore si è improvvisamente ribaltato schiacciandolo e togliendogli la vita. Un ennesimo incidente in campagna quello che si è verificato nella mattinata di ieri intorno alle 8.30, un incidente che è costato la vita a un uomo di 67 anni di Vasto, Pio Bucciarelli. Quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell’Asilo, i carabinieri e il personale sanitario del 118, è subito apparso chiaro che, nonostante i vari tentativi effettuati dai medici per rianimarlo, per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare: il peso del trattore aveva causato lesioni che si sono rivelate mortali.

La vittima, Pio Bucciarelli, era un imprenditore agricolo molto conosciuto a Vasto in primo luogo per essere titolare dell’agriturismo “Il girasole”, un’attività di ristorazione molto frequentata e situata nella stessa contrada San Lorenzo che ha visto consumarsi la tragedia di ieri mattina. Ma Bucciarelli era anche molto noto e stimato per la sua carriera politica che lo ha visto ricoprire, tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del Duemila, i ruoli di assessore e consigliere comunale a Vasto durante le amministrazioni di Giuseppe Tagliente e Filippo Pietrocola, e quello di consigliere provinciale a Chieti. Il sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha voluto esprimere il suo cordoglio ricordando Bucciarelli come «uomo forte e generoso, gigante nel fisico, nel lavoro, nell’amicizia, nella generosità, in tutto ciò che faceva.

Da consigliere comunale, assessore, amministratore provinciale ha dato un importante contributo allo sviluppo della città e delle periferie nelle fila del centrodestra. Per me è stato un amico sincero e leale. In politica ci si avversa ma soprattutto ci si rispetta. E per Pio ho sempre avuto rispetto, stima e amicizia. Condoglianze e vicinanza alla famiglia a nome mio e della comunità cittadina».

Pio Bucciarelli lascia la moglie e due figlie. I funerali si terranno oggi alle 15.30 nella chiesa di San Marco. Sarà compito ora dei vigili del fuoco e dei carabinieri ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e capire i motivi per cui il mezzo agricolo si è ribaltato. Drammatici episodi, quelli degli incidenti agricoli, che purtroppo puntualmente si ripetono con l’arrivo della bella stagione, quando in tanti si recano nelle campagne, spesso su mezzi che rischiano di causare incidenti che a volte si rivelano, come nel caso di ieri mattina, purtroppo anche mortali.