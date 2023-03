Perugia, ragazza vola per oltre dieci metri dal muraglione di viale Indipendenza: è gravissima

Sabato 4 Marzo 2023, 16:05







Dramma sabato pomeriggio a Perugia. Una giovane donna è caduta dal muraglione di viale Indipendenza. Il volo, di oltre dieci metri, è finito sulla sottostante via Fatebenefratelli. La giovane è stata soccorsa da alcuni residenti che hanno sentito prima il tonfo e poi le richieste di aiuto. Sul posto due volanti della polizia, il 118 e due squadre dei vigili del fuoco. La polizia sta lavorando alla ricostruzione della caduta, ma sembra, al momento che non ci siano testimoni. Chi ha visto la giovane donna, l'ha vista solo dopo l'incidente e ha chiamato i soccorsi. Dopo essere stata stabilizzata in ambulanza, la giovane è stata trasferita al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misercordia in codice rosso. Il tratto di muraglione dove è avvenuto il volo non è protetto dalla rete anticadute e si trova a ridosso di una casa, subito dopo piazza del Circo. L'area è stata transennata dalla polizia.