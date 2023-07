Acilia, incidente in via Maccari: donna gravissima, interviene l’eliambulanza

Incidente fra tre auto all’incrocio tra via Maccari e via Prato Cornelio. Tre feriti di cui due gravi è il bilancio di un mancato rispetto di uno stop. Una donna in codice rosso è stata trasportata al San Camillo con l’eliambulanza. Vigili del fuoco intervenuti per estrarre i feriti dalle auto accartocciate. Numerose le pattuglie della polizia locale X mare intervenuta per i rilievi e le chiusure delle strade teatro dello scontro.

Video Mino ippoliti