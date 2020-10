E' grave la bambina di sei anni di Capena aggredita da due cani di razza rottweiler di proprietà della vicina di casa. La piccola è stata trasportata in elicottero al policlinico Gemelli di Roma dove è ricoverata in prognosi riservata.

E' accaduto oggi poco dopo le 17 in viale del Castello a Capena dove la bambina vive con la famiglia in una villa bifamiliare. Nell'altra porzione di abitazione, abita una donna proprietaria dei due cani. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capena e gli operatori del 118 che, date le condizioni della piccola, hanno chiesto l'intervento della eliambulanza per trasportarla d'urgenza al Gemelli. In azione anche i veterinari della Asl.

