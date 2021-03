29 Marzo 2021

di Alfredo d'Alessandro

(Lettura 1 minuto)







Stava facendo un giro sul quad del padre quando il mezzo si è ribaltato: da ieri pomeriggio una ragazzina di 14 anni è ricoverata in prognosi riservata nella Rianimazione dell'ospedale di Pescara. Non sarebbe in pericolo di vita ma c'è comunque apprensione per le sue condizioni.

Il fatto si è verificato in località Campo di Roma, nel territorio di Bucchianico (Chieti), all'interno della proprietà della famiglia, che nella zona è conosciuta. Secondo la ricostruzione dei fatti G. D'A., queste le sua iniziali ha chiesto al padre di poter fare un girio con il quad, sul terreno adiacente l'abitazione: ad un certo punto (ed è l'aspetto che andrà chiarito), il quad si è ribaltato, potrebbe aver preso una cunetta o un altro ostacolo nel terreno nel percorso sterrato, e l'ha schiacciata

La dinamica dell'incidente è tutta da ricostruire, compresi il fatto che la 14enne indossasse o meno il casco. Tutto si è verificato su un terreno di proprietà privata e nessun provvedimento risulta adottato per quel che concerne il quad. Campo di Roma è una contrada in zona rurale che si trova a ridosso di Chieti, praticamente dove il fiume Alento a delimita il confine fra i due Comuni: e la casa di G. D'O. si trova proprio subito dopo il ponte sull'Alento.