Perugia, sbalzato dall'auto: muore a 22 anni

PERUGIA- Dramma la notte di Pasqua. Un giovane di 22 anni è morto sbalzato dall'auto a Vocabolo Prati, località che si trova tra Pilonico Materno e Castiglione della Valle. Da una prima ricostruzione dell'incidente, il giovane si trovava alla guida di una Fiat Panda bianca quando ha perso il controllo dell'auto finendo la corsa in un campo. Inutili i soccorsi portati dal 118 e dai vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge e per cercare di ricostruire la dinamica del drammatico incidente. L'allarme ai soccorritori è stato dato da un automobilista di passaggio.

Ultimo aggiornamento: 00:37

