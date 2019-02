Perugia, il ercorso verde per Leo Cenci: avviato l'iter per l'intitolazione

PERUGIA - A pochi giorni dalla morte di Leonardo Cenci, l’Amministrazione comunale, come preannunciato nei giorni scorsi dal sindaco Andrea Romizi, ha deciso di avviare l’iter per intitolare alla memoria del fondatore dell’Associazione Avanti tutta il percorso verde dipian di Massiano. Proprio l’area verde per eccellenza della città è infatti un luogo simbolo della straordinaria attività condotta da Leonardo Cenci in questi anni di lotta contro il cancro.

La scelta di dedicare il percorso verde alla memoria di Leonardo Cenci è motivata principalmente da due ragioni: da un lato perché quel luogo è simbolo di speranza ed ottimismo, dall’altro perché è stato indicato da migliaia di cittadini, sottoscrittori di una specifica petizione popolare on-line ancora in corso, quale sito più adatto da intitolare a Cenci.

