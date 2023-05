La biblioteca comunale di Magliano Sabina sarà intitolata a Guido Poeta, il caro «maestro di campagna»

RIETI - Insegnamento, studio, ricerca e catalogazione sono stati per lui motore della vita e, domenica 14 maggio, a quasi un anno e mezzo dalla scomparsa di Guido Poeta, il caro "maestro di campagna", come amava definirsi lui, la sua comunità, quella di Magliano Sabina, intitolerà al compianto cittadino uno dei luoghi simbolo della cultura: la biblioteca comunale. All'intitolazione farà da cornice un evento interamente dedicato alla nascita dell'istituzione culturale.

L'evento, organizzato dal Comune, dalle 11 al teatro "Manlio" vedrà dunque ripercorrere la storia della biblioteca di Magliano dal 1863 al 1978, ricostruita grazie ad alcuni documenti di archivio e a numeroese testimonianze. “Magliano, il maestro, la biblioteca”, questo è il titolo scelto per l'iniziativa, metterà in evidenza il legame tra la biblioteca e Guido Poeta, che ne fu direttore per 15 anni.

Nel corso dell'evento sarà presentato anche il volumetto curato dalle Edizioni Incontri "La biblioteca comunale di Magliano Sabina 1863-1978".

La targa con l'intitolazione a Guido Poeta sarà posizionata all'ingresso della biblioteca anche per ricordare il grande apporto culturale e umano che questo insegnante, scrittore, bibliotecario, regista teatrale, giornalista, editore, e amministratore locali ha avuto nei confronti della sua Magliano Sabina.