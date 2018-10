PERUGIA - Il 15 ottobre del 1993 il capoluogo umbro è divenne "gemello" della città americana Grand Rapids, in Michigan. Si festeggia quindi oggi il 25° anniversario di questo gemellaggio, con una serie di iniziative per celebrare il legame con la seconda città più grande dello Stato americano, situata a circa 50 km dal Lago Michigan. Alle 11.30 alla Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori è prevista la cerimonia per la firma della Conferma del Patto di Gemellaggio Perugia-Grand Rapids. Oltre alla presenza del sindaco di Perugia Andrea Romizi e di quello di Grand Rapids Rosalynn Bliss, saranno presenti i bambini della classe IV E della Scuola Elementare Maria Montessori sede "E. Valentini" e il Coro Vocal Artists of Grand Rapids.

Ci si sposterà poi alla Biblioteca San Matteo degli Armeni dove alle 15.00 verrà piantato un albero, a suggello dell'amicizia tra le due città, che si trovano a circa 7.500 km di distanza tra loro. Anche questo appuntamento vedrà la partecipazione di Rosalynn Bliss, con il vice-sindaco di Perugia Urbano Barelli. Alle 17.00 la Sala dei Notari ospiterà il concerto della formazione Vocal Artists of Grand Rapids diretta da Randall Burghart. Verrà proposta una coinvolgente scaletta con brani di polifonia sacra e profana, spiritual e gospel; l'ingresso sarà libero. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comitato di Gemellaggio Gran Rapids-Perugia, Witte Travel & Tours, Centro Evangelico Battista di Perugia ed è inserito nel programma di Musica dal Mondo 2018 - Festival Internazionale dei Cori e delle Orchestre Giovanili.

Gran Rapids è sede di molti siti storici e artistici di notevole importanza, come il Grand Rapids Art Museum, il Frederik Meijer Gardens Sculpture Park e il Gerald R. Ford Presidential Museum. Tra l’altro è la città che ospita ArtPrize, una delle più grandi competizioni d’arte a livello mondiale, in occasione della quale la città diventa per gli artisti di tutto il mondo un grande atelier artistico. Gli amanti della natura, pur rimanendo nei pressi della città, possono godere delle spiagge, delle piste ciclabili e delle attività sul Grand River. Grand Rapids è inoltre rinomata per i ristoranti a chilometro zero e negli Stati Uniti si è guadagnata il titolo di “Città della Birra” grazie alla grande espansione dell’industria della birra artigianale.

