Perugia, venerdì mattina il sorvolo delle Frecce Tricolori

Le Frecce Tricolori ancora una volta nel cielo di Perugia. Il passaggio spettacolare, che colorerà il cielo con la striscia verde, bianca e rossa, ci sarà venerdì (tra le 11 e le 11,15). Sarà il primo momento di una presenza della Pattuglia Acrobatica Nazionale lungo tre giorni nel territorio, dove la Pan torna dopo il sorvolo del 2020 che aveva interessato sia la città di Perugia che Assisi nel mese di maggio. Ora una nuova pagina della storia. «Proprio nell’anno del centenario avremo l’onore e il piacere di avere in Umbria, dal 4 sino al 6, la pattuglia delle Frecce Tricolori». A dirlo la presidente della Regione Donatella Tesei. «Un volo lungo 100 anni quello della nostra Aeronautica militare, fiore all’occhiello delle Forze armate italiane», aggiunge commentando il prestigioso traguardo dei cento anni che sta festeggiando l’Aeronautica Militare. La squadra delle Frecce, dopo il sorvolo su Perugia, atterreranno «all’aeroporto internazionale dell’Umbria, dove farà base nel weekend per esibirsi in occasione dell’Airshow di Foligno», aggiunge Tesei che esprime soddisfazione per l’evento. «Erano quasi 10 anni che la pattuglia acrobatica non utilizzava la nostra struttura aeroportuale come base. Aeroporto, quello dell’Umbria, che continua a registrare record straordinari. Il mese di luglio si è chiuso con 67.350 passeggeri, ben 7.300 in più rispetto al miglior mese della sua storia, che poi era lo scorso mese di giugno, segno che si continuano a realizzare record. Nel primo semestre 2023 l’aeroporto dell’Umbria, tra quelli sotto i 10 milioni di passeggeri, risulta come secondo in Europa quanto a incremento rispetto al periodo pre Covid».