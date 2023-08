Venerdì 11 Agosto 2023, 08:26 - Ultimo aggiornamento: 08:33

PERUGIA - Un mese fa, nei primi giorni di luglio, erano spuntate non poche richieste di intervento per la presenza di topi, anche di grosse dimensioni. A distanza di poco tempo arrivano nuove segnalazioni per l’area del parco della Cupa, la principale area verde a ridosso dell’acropoli cittadina. I problemi? Alcuni cittadini parlano di erba alta e di un albero caduto, per la precisione nella zona dei giochi per i bambini. Ma c’è anche chi segnala come alcuni angoli di parco siano diventati ricovero per senza tetto. Nuovi problemi insomma per l’area verde che negli ultimi anni ha visto mettersi in prima linea numerose realtà associative e cittadini, scesi in campo per dare un calcio al degrado di un tempo. Degrado che, grazie ai progetti, sembra essere un lontano ricordo, ma come sottolineato da vari utenti del parco, i problemi spesso tornano a bussare alla porta. Andando con ordine, il problema dei topi emerso lo scorso luglio, subito segnalato al Comune, aveva messo in allerta soprattutto i padroni dei cani che abitualmente frequentano il parco e la nuova area di sgambamento, la prima del centro. Un progetto fortemente voluto dalle associazioni Priori e Rione di Porta Eburnea, che hanno messo sul piatto anche altre idee per favorire sempre di più la socialità e la vitalità dell'area verde ai piedi dell'acropoli. Proprio in questi giorni sono emerse nuove problematiche per l’area verde cittadina. Al nodo dell’erba alta, segno della necessità «di tagli più frequenti», sottolineano alcuni cittadini, si è aggiunto il problema di un arbusto caduto nella zona dei giochi per bambini. Quella che si trova nella parte bassa del parco, sul versante del Don Bosco. Anche questo un segnale di una «manutenzione costante che va fatta sul verde presente nel parco». L’ultimo campanello d’allarme, segnalato da un residente del centro storico, è l’utilizzo come ricovero di fortuna di una nicchia lungo le mura. Una situazione che si starebbe verificando almeno da qualche giorno, come raccontato da chi quel parco lo vive praticamente ogni giorno. Nel pieno del periodo delle vacanze non si arresta insomma l’attenzione dei cittadini sul fronte del verde urbano. Proprio nelle scorse ore altri appelli erano spuntati da un’altra grande area verde della città, il parco di Montegrillo. In quel caso le segnalazioni riguardano più fronti: alberi caduti, panchine malmesse e probabilmente danneggiate, scalette pericolanti. Questi i temi principali. Sempre nelle scorse ore è andata in scena una giornata di grandi pulizie a Ponte Valleceppi, dove i residenti, giovani e anziani, si sono rimboccati le maniche per cancellare le tracce di degrado dal principale parco del quartiere.