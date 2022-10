Domenica 23 Ottobre 2022, 09:30

Allocco entra in un auto in marcia e causa un incidente stradale in zona Ponte Pattoli. Il rapace è illeso così come l’automobilista. Pesanti danni invece si sono registrati per la vettura. È quanto ha reso noto, ieri sera attraverso il proprio profilo Facebook Wildumbria.

«Pochi minuti fa – si legge nel post di Wildumbria corredato di foto dell’intervento - siamo intervenuti sul luogo di un incidente causato da un allocco. L’animale, in volo, è entrato dal piccolo spazio lasciato aperto dal finestrino di un auto in marcia lungo la Strada Ponte Rio -Ponte Pattoli. L'auto si è ribaltata due volte girandosi poi nel senso contrario alla marcia. Per fortuna il conducente è uscito illeso e ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine che hanno poi allertato noi». E ancora: «Abbiamo trovato l'animale ancora all'interno dell'auto ma anch'esso illeso, tanto da volare via non appena aperte le portiere della macchina. Ringraziamo la persona coinvolta nell'incidente che nonostante lo spavento e il rischio corso ha dimostrato pazienza e sensibilità – è la conclusione verso la nostra causa e il nostro lavoro».