Valmontone, vigili del fuoco trovano pullo di allocco mentre tagliano un albero: messo in salvo (foto Luciano Sciurba)

Valmontone, un piccolo pullo di allocco, di pochi giorni, è stato trovato dai vigili del fuoco di Nemi e dai colleghi dell'autoscala di Roma AS 12, qualche pomeriggio fa, mentre stavano tagliando dei rami e alcuni grossi alberi pericolanti nella zona di Colle Morello. I pompieri erano intervenuti dopo la chiamata di alcuni residenti che avevano visto dei grossi rami penzolanti e alcuni alberi piegati dalla forza del vento dei giorni scorsi, che rischiavano di cadere in strada e sulle loro case. Mentre erano intenti a tagliare i rami di un grosso albero, i vigili del fuoco, hanno notato un piccolo rapace notturno, cosi i pompieri, lo hanno preso tra le loro mani e una volta scesi in terra, hanno chiesto consiglio telefonicamente alla Lipu di Roma e ad altri veterinari della zona su come comportarsi. Ai vigili del fuoco sul posto è stato suggerito di metterlo su un altro albero sano, nei pressi del nido dove era stato trovato, tra i rami pericolanti degli alberi . Con l'ausilio dell'autoscala sul posto dei colleghi del comando di Roma si è subito provveduto a fare l'operazione consigliagta dagli esperti. " Dopo pochi minuti dallo spostamento del piccolo rapace su un altro albero, ha raccontato un residente della zona Daniele F. è arrivata subito in volo sull'albero anche mamma allocco, che si è subito presa cura del suo pullo nel loro nuovo nido. Che meraviglia la natura e la creazione animale " . I pompieri, soddisfatti per aver salvato e trovato una altra destinazione al piccolo allocco, hanno fatto rientro poi nella loro sede a Nemi e a Roma. " Erano tutti molto soddisfatti i pompieri sul posto, per aver messo in salvo ed in sicurezza il volatile rapace notturno dai grandi occhi dolci e miti ", ha commentato la signora Daniela B. che risiede nella zona ed ha voluto scattare una foto ricordo ai pompieri con lo splendido esemplare di rapace in mano prima della sua naturale collocazione. Qui in questa zona rurale verde tra Valmontone e Labico di Colle Morello abbiamo tanti volatili che ci fanno compagnia, sopra gli alberi, la mattina iniziano a cinguettare e fischiare intorno alle 5.30 dell'alba, nel momento in cui si passa dalla notte al giorno, il momento più silenzioso e bello della giornata . Una vera e propria meraviglia del creato e della natura ". Foto Luciano Sciurba