Roma, il maestoso allocco precipita nella canna fumaria del ristorante: gara di solidarietà per salvarlo

di Federica Fantozzi

Scalto e agilissimo, questa volta il maestoso allocco ha rischiato di fare una brutta fine. Il rapace, che va a caccia solo di notte e che non è certo comune in un contesto urbano, era precipitato nella canna fumaria di un ristorante a piazza Jacini, Vigna Clara (Roma), ed era poi restato prigioniero del locale sbattendo ripetutamente contro la vetrina del locale da cui cercava di uscire. Forse il grande volatile, prima di perdere l'orientamente, si era spinto a caccia di prede fino al vicino parco dell'Inviolatella Borghese.



Negozianti e abitanti del quartiere si sono subito mobilitati e già in mattinata l'allocco è stato portato al centro recupero della fauna selvatica della Lipu al Bioparco. Completamente ricoperto di fuliggine, il rapace notturno è stato pulito e rifocillato. Appena sarà di nuovo in forma verrà liberato in campagna.

Venerdì 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:39



