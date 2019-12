Perugia, albero cade su auto e palazzina

PERUGIA - Un raffica di vento ha fatto cadere un albero che è finito su un'auto e su una palazzina. Il fatto è accaduto mercoledì pomeriggio in via dei Vigneti a Santa Maria Rossa, alle porte della città. Sul posto i vigili del fuoco con un mezzo aereo tridimensionale con cestello. Nella foto diffusa dai vigili del fuoco l'albero caduto e l'intervento dei pompieri per tagliare i rami e rimuovere l'albero caduto sull'auto in sosta. © RIPRODUZIONE RISERVATA