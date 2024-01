Martedì 23 Gennaio 2024, 09:09

PERUGIA - Rinnovato il reparto di degenza di Chirurgia vascolare dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Ieri la cerimonia di inaugurazione dopo il restyling che ha impegnato risorse per 30 mila euro. I lavori hanno riguardato la sistemazione delle 12 stanze di degenza e di tutte gli spazi comuni dedicati all’accettazione dei pazienti, compresi sala medicheria e studi medici. È stata anche allestita un’area dedicata al pre-ricovero dove i pazienti vengono accolti la mattina presto in attesa dell’assegnazione del posto e dei referti degli esami diagnostici necessari all’ingresso in ospedale. Alla cerimonia ha preso parte, insieme al direttore del reparto Massimo Lenti, la presidente della Regione Donatella Tesei, il dg dell’Azienda ospedaliera Giuseppe De Filippis, il direttore sanitario Arturo Pasqualucci, Rosa Magnoni, direttore amministrativo. Presente anche Claudio Cavallini, direttore del Dipartimento Cardio-toraco-vascolare. I lavori sono stati eseguiti sotto la direzione dell’ingegner Luca Gusella, direttore del servizio Tecnico-patrimoniale dell’ospedale.

La degenza di Chirurgia vascolare è sesto piano del blocco C dell’ospedale. Durante la visita, Tesei si è complimentata per il grande e sinergico lavoro svolto quotidianamente da tutta l’equipe medica ed infermieristica della struttura che garantisce una risposta completa e puntuale ai bisogni di salute dei cittadini. Il personale infermieristico della degenza è coordinato dalla responsabile infermieristica Vincenza Pacifici.

La struttura complessa di Chirurgia vascolare è dotata di 25 posti letto, tre dei quali di terapia semintensiva, registrando 1.200 ricoveri all’anno, con oltre 1.800 procedure chirurgiche, il 60 per cento delle quali effettuate con tecniche mininvasive nella sala operatoria ibrida, una sala operatoria all’avanguardia con importanti e innovative apparecchiature radiologiche come un angiografo di ultima generazione. Sono oltre 4.800 all’anno i pazienti che si rivolgono per visite ed esami diagnostici ambulatoriali alla Chirurgia Vascolare. La Chirurgia vascolare perugina è centro di riferimento nazionale per il trattamento salva-vita di patologie complesse aortiche.