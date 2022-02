Casa della salute Magliano Sabina: eseguiti i primi due interventi di chirurgia endovascolare

RIETI - Due giorni fa, giovedì 10 febbraio, presso la Casa della Salute di Magliano Sabina, sono stati eseguiti i primi due interventi di Chirurgia endovascolare con utilizzo di un apparecchio angiografico digitale.

I due interventi sono stati eseguiti su un uomo di 40 anni residente a Rieti affetto da varicocele, mentre il secondo è stato eseguito su una donna di 50 anni residente in Sabina, affetta da stenosi della vena iliaca. In questo ultimo caso è stata utilizzata anche la metodica dell’ecografia endovascolare intraoperatoria.

I due pazienti sono stati sottoposti ad intervento chirurgico in day surgery con anestesia locale. Buono il decorso postoperatorio, entrambi i pazienti sono stati dimessi.

La Casa della Salute di Magliano Sabina si conferma così, sempre di più centro di riferimento territoriale per l’erogazione non soltanto dell’assistenza primaria ma anche per quella specialistica attraverso l’accesso a percorsi di cura semplici e complessi. Oltre alla chirurgia vascolare, la Casa della Salute di Magliano Sabina può contare su specialità come la Chirurgia Generale, Chirurgia Oftalmica, Diabetologia, Endocrinologia, Dermatologia, Terapia del Dolore, Ambulatorio cure palliative simultanee, Ambulatorio piede diabetico, Fisiatria, Nefrologia, Neurologia, Odontoiatria, Ortopedia, Otorino, Urologia, Cardiologia, Chirurgia Plastica, Geriatria, Gastroenterologia con Endoscopia digestiva, Pneumologia con Broncoscopia, Reumatologia, Radiologia e sportello Pua.