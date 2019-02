Chirurgia vascolare, protesi "su misura" e interventi mini invasivi al Goretti di Latina

Servizio completo sull'edizione cartacea o sul

Protesi fatte su misura, interventi di chirurgia endovascolare aortica che sono particolarmente complessi ma vengono effettuati con una tecnica mini invasiva. Tra le circa 700 operazioni che ogni anno vengono effettuate dall'équipe della chirurgia vascolare dell'ospedale Santa Maria Goretti, diretta da Giovanni Bertoletti, ci sono anche quelle che consentono di trattare gli aneurismi tra torace e addome e quelli nei pressi dei reni. Si tratta di patologie che dopo i 55 anni colpiscono tra il 4 e l'8% degli uomini e l'1% delle donne.Interventi che rappresentano un importante traguardo nel trattamento di patologie aortiche «altrimenti gravate da notevoli percentuali di mortalità» - si legge in una nota diffusa dalla Asl di Latina. L'operazione - con endoprotesi dette customizzate, fatte cioè in base all'anatomia del singolo paziente - consente una ripresa velocissima con una degenza post operatoria che può durare al massimo cinque giorni. L'intervento offre notevoli vantaggi al paziente rispetto al trattamento chirurgico tradizionale, a cominciare dall'abbattimento delle complicanze, passando per la riduzione della degenza operatoria con un periodo più breve di restituzione della qualità della vita, dato che avviene tramite due mini incisioni nella zona dell'inguine.