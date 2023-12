Giovedì 28 Dicembre 2023, 11:10

PERUGIA - Un passo avanti per la riqualificazione dell’area ex Palazzetti-Margaritelli a Ponte San Giovanni, quartiere interessato dal rilancio disegnato con i progetti Pinqua. Ieri hanno preso il via le attività propedeutiche all’avvio dei lavori con la sottoscrizione dell’autorizzazione in favore della ditta assegnataria, la Sea di Marsciano, allo svolgimento di opere di messa in sicurezza e pulizia del cantiere, compreso lo smontaggio dei ponteggi che verranno restituiti al proprietario. La stipula del contratto di appalto, fa sapere il Comune, avverrà il prossimo 4 gennaio. L’avvio vero e proprio dei lavori è previsto per fine gennaio, inizio febbraio. Ieri sopralluogo in cantiere da parte del sindaco Andrea Romizi, dell’assessore all’Urbanistica Margherita Scoccia, del presidente di Sea Claudio Umbrico, del responsabile tecnico dell’azienda, il direttore dei lavori architetto Marco Larini, il coordinatore della sicurezza ingegner Fioroni, il rup del procedimento Marco Barola. Il progetto dei palazzoni di via Adriatica rientra nel Pinqua 1 e prevede il recupero da parte di Ater dell’intero complesso abbandonato per trasformarlo da ecomostro a ecoquartiere.

Il sindaco Andrea Romizi e l’assessore Margherita Scoccia hanno manifestato emozione ed espresso «estrema soddisfazione per l’avvio delle attività propedeutiche ai lavori, perché rappresentano un primo tassello in un percorso, atteso da tempo, che consentirà di ridisegnare il volto dell’area in un’ottica di estrema attenzione rivolta al decoro, alla sostenibilità, alla vivibilità e fruibilità».