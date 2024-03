Un calcio al bullismo: la Ternana presenta il secondo libro 'Arnold e gli scaldapanchina' e condanna la frase razzista del calciatore della Primavera

«Un bel progetto che abbiamo sposato sin da subito seguendo cià che era stato tracciato». Così il presidente della Ternana, Nicola Guida, alla presentazione del secondo libro 'Arnold e gli Scaldapanchina – Un bullo per amico', dopo il successo ottenuto nella passata stagione con il progetto pilota nato dalla collaborazione tra Ternana Calcio ed Almond Entertainment. «Il calcio deve dare l'esempio a partire dai più piccoli - ha aggiunto il numero uno rossoverde - certi principi si portano dietro per tutta la vita. Il bullismo è una piaga sociale e va combattuto. Il calcio che è cosi importante a Terni come in altre città, deve dare l'esempio».

La storia creata da Philip Osbourne e illustrata dalla disegnatrice ternana Roberta Procacci racconta una storia di bullismo e di redenzione, come dice il titolo stesso. Sullo sfondo ci sono la città di Terni e la Ternana Calcio, con tutta la sua storia, quasi centenaria. Il libro sarà distribuito gratuitamente alle famiglie che si recheranno allo stadio Liberati in occasione di Ternana-Cosenza, in programma sabato 16 marzo alle 14.

Sarà inoltre presentato nelle scuole elementari di Terni e del comprensorio alla presenza dei calciatori rossoverdi, del direttore creativo di Almond, Dario Gulli, della illustratrice, Roberta Procacci, che in tempo reale disegnerà interagendo con i giovani studenti e di Mauro Esposito, in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

Alla presentazione avvenuta in un noto esercizio commerciale tra Terni e San Gemini c'erano anche il vice presidente della Ternana, Antonio Margiotta, e il direttore operativo e gestionale, Giuseppe D'Aniello il quale si è soffermato anche sull'episodio di razzismo che ha visto coinvolto il calciatore della Primavera della Ternana, Della Salandra, durante il derby con il Perugia e che è costato al giocatore una maxi squalifica di dieci giornate: «Un spiacevole, chiariremo l'accaduto e prenderemo seri provvedimenti - ha detto D'Aniello - in questo caso non si tratta di bullismo, ma discriminazione che è ancora più grave. La sensibilizzazione su questi temi non è mai troppa e come società siamo sempre pronti a intervenire tempestivamente».