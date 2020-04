La Fase 2 prende forma. Oggi è arrivato il via libera per riprendere le attività di manutenzione all'interno della Cascata delle Marmore e dell'area archeologica di Carsulae. In vista della fine del lockdown, fissata per il 4 maggio, Palazzo Spada lavora per riportare alla normalità i due siti turistici. Le attività di manutenzioni saranno propedeutiche alle riaperture, con particolare attenzione agli accorgimenti che dovranno essere presi per consentire l'accesso dei turisti in sicurezza. Sia per la Cascata delle Marmore che per Carsulae saranno applicati sistemi per il contingentamento degli ingressi​. Da valutare anche se saranno rivisti gli orari di ingresso e uscita, per gestire al meglio il flusso di turisti, ed evitare così possibili assembramenti.

