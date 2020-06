Papa Francesco ringrazia il il Dipartimento per l'Assistenza Farmaceutica di Asl Umbria2 per la donazione di prodotti igienizzanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI La gara della solidarietà iniziata per contrastare il Coronavirus continua, e stavolta ha ricevuto un riconoscimento d’eccezione. Il 23 giugno, infatti, è arrivata ai professionisti del Dipartimento per l’Assistenza Farmaceutica, diretto da Fausto Bartolini, una lettera di «ringraziamento e riconoscenza» da Papa Francesco. Il gesto era stato quello di donare «prodotti igienizzanti per le mani e per gli oggetti», come recita la lettera, realizzati dall’equipe di Bartolini nel Laboratorio Galenico dell’Ospedale di Foligno. La distribuzione di questo materiale disinfettante ha rappresentato un modo di proteggere circa 7000 pazienti dell’Umbria che, affetti da patologie gravi, sono particolarmente esposti al contagio da Coronavirus. La lettera è a nome del Cardinale Angelo Comastri, Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e Arciprete della Basilica Papale di San Pietro, che ringrazia a nome di Papa Francesco. «Ma il ringraziamento più grande» scrive il Cardinale Comastri «il Santo Padre desidera estenderlo a tutto il personale del Dipartimento per l'Assistenza Farmaceutica della Asl Umbria 2, per la generosissima distribuzione di tali presidi ai pazienti più fragili ed esposti». E ricorda le parole di Gesù: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me», anche con questo servizio «volontario e gratuito». In segno di riconoscenza, sono anche arrivate da Città del Vaticano alcune coroncine del rosario benedette da Papa Francesco, alcuni libretti di preghiera e… la benedizione «alle famiglie, ai collaboratori e ai malati da voi accuditi con ammirevole dedizione».