Rieti, cade con il parapendio: soccorso e in elicottero al policlinico Gemelli

RIETI - Cade con il parapendio sopra Poggio Bustone, ferito ma non grave e trasportato a Roma in eliambulanza.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. L'uomo è stato lui stesso a chiamare i soccorsi e, da una prima ricostruzione, ha riportato alcune fratture. Sul posto, forze dell'ordine, 118 e vigili del fuoco che lo hanno soccorso. Quindi, il trasferimento al policlinico Gemelli di Roma in elicottero. L'uomo ha riportato alcuni traumi ma non è in pericolo di vita.