Terni, si chiude la campagna elettorale tra big e cene

Ultime ore di campagna elettorale e nel Ternano arrivano gli ultimi big. Tra questi l’ex ministra Beatrice Lorenzin che oggi ha partecipato a un presidio davanti all’ospedale di Terni e il ministro Bianchi a Orvieto.

Lorenzin in presidio davanti all'ospedale di Terni: «Servono investimenti e assunzioni»

«Per questa Regione e in particolare per questo ospedale chiediamo che ci sia un’attenzione, un investimento da parte del Fondo sanitario nazionale» ha detto la Lorenzin nell’appuntamento che chiude la campagna elettorale del Pd. «Vogliamo che gli ospedali tornino a lavorare in modo ordinario – ha aggiunto – che le liste d’attesa ridotte se non dimezzate, e che ci sia e possa partire in tutte le regioni il piano di assunzioni che avevamo previsto durante la legge di bilancio».

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in visita alla scuola di addestramento della guardia di finanza

La caserma “Monte Grappa” di Orvieto, sede della Scuola Addestramento di specializzazione della guardia di finanza, ha ospitato per una visita di cortesia il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Ad accoglierlo il Giuseppe Gerli, comandante della legione Allievi della guardia di finanza e il comandante della scuola Massimiliano Martina. Il ministro dopo aver visitato le aree addestrative, dove ha potuto vedere gli allievi impegnati nelle esercitazioni di difesa personale e di pronto impiego, ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta ed ha formulato parole di apprezzamento per l’impegno e la professionalità con cui, ogni giorno, le donne e gli uomini della guardia di finanza si adoperano nella salvaguardia e la sicurezza del paese.

Raffaele Nevi “chiude” da Graziano

Chiusura di campagna elettorale per Raffaele Nevi, candidato alla Camera dei deputati per Forza Italia, presso il ristorante Da Graziano. Sarà l’occasione per un ultimo confronto con i simpatizzanti e gli elettori. Per lui lo slogan: “Raffaele Nevi, Umbria più forte”

Francesco De Rebotti stasera a “La Rocca”

Francesco De Rebotti, candidato Pd all’Uninominale per la Camera, questa sera chiude la campagna elettorale al ristorante “La Rocca” di Narni dove incontrerà simpatizzanti e amici. Per lui lo slogan: “Un sindaco a Roma con l’impegno di sempre”, che richiama il suo trascorso da primo cittadino di Narni.

Gallinella: «Per aiutare famiglie e imprese in Umbria, l’unico voto utile è a Impegno Civico»

«Solo la nostra forza politica nella coalizione progressista è in grado di battere le destre e Luigi Di Maio ha posto come condizione per l’accordo elettorale l’impegno a difendere il Reddito di cittadinanza da parte di tutte le altre forze alleate». Così Filippo Gallinella, candidato di Impegno Civico alla Camera In Umbria. «Ma un voto a Impegno Civico è anche un voto per dare sollievo immediato a famiglie e imprese strangolate dal caro vita. Proponiamo, inoltre, l’azzeramento dell'Iva sui prodotti di prima necessità al fine di consentire a tanti di avere ancora il pane da mettere in tavola».