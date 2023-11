Orvieto: contributi alle famiglie con almeno 4 figli, domande fino al 17 dicembre

A Orvieto via libera ai contributi per famiglie numerose. La giunta comunale, infatti, ha approvato l’avviso pubblico per l’accesso ai contributi concessi a famiglie con almeno quattro figli, residenti nei comuni della zona sociale 12.

Il finanziamento complessivo ammonta a 8.593,94 euro. La misura, che viene riconfermata anche per questa annualità dopo la proposizione delle annualità 2020-21 e 2022, si inserisce nell’ambito delle azioni per il riconoscimento del ruolo delle famiglie numerose ed è finalizzata, attraverso l’attribuzione di un beneficio economico, a sostenere il loro maggiore carico, di cura ed educativo-formativo, promuovendo la partecipazione attiva delle famiglie alla vita culturale e sociale della comunità locale.

Nello specifico l’intervento consiste nell’erogazione di un contributo economico per il 2023 ai nuclei familiari con almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni, conviventi, di cui almeno uno minore di 18 anni. Per ogni figlio minore viene concesso un contributo pari a 150 euro.

I nuclei familiari devono essere residenti da almeno 5 anni in uno dei comuni dell'Umbria e avere un Isee familiare non superiore a 36.000 euro.

Sarà possibile presentare domanda di accesso al contributo dal 18 novembre e fino al 17 dicembre compilando il modulo allegato all’avviso stesso e restituendolo secondo una delle modalità indicate nel bando.

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, l’Ufficio della cittadinanza competente per tale procedimento, provvederà all’istruttoria delle stesse verificando i requisiti per l’ammissibilità e dandone notizia scritta ai richiedenti.

Il beneficio economico sarà corrisposto agli aventi diritto nell’anno 2024.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio di cittadinanza allo 0763/306728.