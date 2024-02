Ecco l’Avviso pubblico per le richieste di contributo alla Fondazione

RIETI - Richieste di contributo, è online l’Avviso pubblico della Fondazione Varrone che regolerà l’attività di richiesta ed erogazione fondi per il 2024, con un occhio alle linee generali e alle risorse definite nel Documento programmatico previsionale annuale dell’ente e l’altro al calendario.



Progetti, eventi, iniziative per le quali si chiede il supporto economico della Fondazione dovranno infatti rientrare nei settori di intervento dell’ente, avere come riferimento territoriale la provincia di Rieti, mostrare una chiara capacità di lettura dei bisogni segnalati e proporre soluzioni adeguate, presentare profili di innovazione, essere in grado di mobilitare altre risorse grazie anche alla capacità di aggregazione fra i soggetti richiedenti.



Nell’Avviso è inoltre indicata la cornice temporale a cui attenersi per la presentazione delle richieste di contributo: per progetti o iniziative in programma nel primo semestre dell’anno il termine ultimo per presentare domanda alla Fondazione è il 15 marzo; per progetti e iniziative programmate per il secondo semestre il termine ultimo per la domanda è il 30 aprile. Ciò consentirà di valutare le istanze provenienti dal territorio in modo da avere una panoramica completa su bisogni e necessità rappresentate dalla comunità di riferimento nell’arco di due semestri.



Le richieste di contributi alla Fondazione per l’anno 2024 dovranno essere presentate a valere sull’Avviso pubblico e nei termini previsti, utilizzando l’apposito Modulo scaricabile dal sito della Fondazione (sezione Bandi).



L’Avviso regola le richieste di contributo di tutti i settori di intervento e precisamente: Arte, Attività e Beni culturali, Sviluppo Locale, Educazione, Istruzione e Formazione, Volontariato, Filantropia e Beneficenza, Attività Sportive, Protezione e Qualità Ambientale, Salute Pubblica.



All’Avviso possono partecipare soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, cooperative e imprese sociali, cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero, soggetti privati senza scopo di lucro che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociali.

La Fondazione potrà corrispondere un contributo di minimo 2.000 euro e non potrà superare il 50% del costo totale del progetto.



Avviso pubblico per le richieste di contributo 2024 e Modulo per la richiesta di contributi sono consultabili e scaricabili sul sito www.fondazionevarrone.it, sezione Bandi.



Gli uffici sono a disposizione per informazioni e assistenza per la compilazione della modulistica previo appuntamento telefonico, al numero 0746 233660.