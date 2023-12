Venerdì 29 Dicembre 2023, 09:10

PERUGIA - La giunta comunale ha deliberato l’assegnazione di 35mila euro di contributi a 21 realtà sportive del territorio. Quelle «che operano nell’ambito della promozione della cultura dello sport come elemento di integrazione, crescita e sviluppo della persona e del benessere psico-fisico» anche con l’organizzazione di manifestazioni di rilevanza. La lista con società, contributi ed eventi emerge dalla delibera 553 dei giorni scorsi. Spicca con 10mila euro di sostegno l’Atletica Capanne Pro Loco Athletic Team, che ha curato la Finale nazionale Oro al Santa Giuliana a settembre. Un evento storico per la città «che mai aveva ospitato una finale di tale portata», sottolinea l’atto. Gli altri contributi: Agon Perugia Asd, progetto Etruscan Games (600 euro); Amatori Nuoto Libertas per la manifestazione Natura Music Festival I edizione (2.300 euro); Asd Basket Academy per il torneo di pallacanestro Ba Winter Cup a Ponte San Giovanni (1.000 euro); Asd Santa Sabina e Asd Junior Santa Sabina per la consistente attività svolta nell’anno ed eventi come il Torneo nazionale di calcio Umbria Junior Cup, Torneo di calcio Flavio Mariotti, Star Cup 2023 (3.000 euro); Asda Superteam Libertas per l’attività sportiva costituita da atleti con disabilità per la pratica dello sport pallamano e basket in carrozzina (500 euro); Asd Viva a sostegno dell’attività motorio sportiva per tutta l’annualità (500 euro); Atletica Il Colle Asd a sostegno della manifestazione Psg Night Run a Ponte San Giovanni (1.500 euro); Centro Sportivo Italiano a sostegno della manifestazione inali Nazionali Calcio a 5 e Pallacanestro Open e Top Junior (2.300 euro); D.A.T PERUGIA per il Torneo Basket 3x3 Città di Perugia in memoria di Daniel Anton Taylor (1.500 euro); Aps Abd Fortitudo Perugia per il progetto di iniziativa sportiva Attività motorio-sportive rivolte a persone disabili (500 euro); Asd Hydra Sub Perugia per il progetto Subacquea e disabilità la sostenibile leggerezza dell’essere (300 euro); JUstbmx Asd per la 5° e 6° prova del circuito italiano Bmx 2023 (1.500 euro); Libertas Rari Nantes Perugia Asd per il decimo Torneo Eurochocolate città di Perugia (3.000 euro); Apd Ponte Felcino per il raduno podistico interregionale dello scorso ottobre (500 euro); Ponte Vecchio Basket Asd per BAfana CUP (1.000 euro); Asd Skating Club per la Befana sui Pattini 2023 (500 euro); Asd Tiro a Volo Perugia per il Trofeo Città di Perugia (500 euro); Asd Tennis Colombella per la 50° edizione campionati umbri 4° categoria (1.500 euro); Asd Thebris Nuoto per aiutare le famiglie nell’acquisto delle divise per gli atleti (1.500 euro); Atletica Team Perugia per vari eventi organizzati durante l’anno (1.000 euro).