Orvieto, cittadino modello individua il ladro di due borselli e lo fa arrestare

ORVIETO - Ha rubato due borselli ad altrettanti operai che lavoravano in un cantiere di Ciconia ma non ha fatto i conti col fatto che un cittadino modello aveva seguito i suoi movimenti consentendo di farlo bloccare dalla polizia.

L'uomo che aveva notato il doppio furto lo ha seguito a piedi mentre ha dato l'allarme al locale commissariato di polizia. I poliziotti l'hanno bloccato in piazza Matteotti, identificato e inchiodato alle propria responsabilità.

Alla fine è stato lui ad indicare agli agenti dove aveva nascosto i due borselli che contenevano portafogli, cellulari e un orologio di valore. La refurtiva è stata restituita ai due operai mentre il ladro è stato arrestato. In sede di udienza per direttissima è stato convalidato l'arresto e disposto per l'uomo l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

"Ancora una volta - si legge nella nota della qestura di Terni - la polizia di Orvieto si avvale della collaborazione di un cittadino responsabile. L’auspicio è che sempre più e sempre prima, tutti i cittadini arrivino a consolidare l’idea che le forze dell’ordine rappresentano un alleato e non già uno strumento autoritario esclusivamente repressivo”.