Orvieto aderisce alla Giornata mondiale del donatore, palazzo del comune illuminato di rosso

Anche il comune di Orvieto aderisce alla Giornata mondiale del donatore che si celebra oggi 14 giugno 2023. Raccogliendo la proposta congiunta di Anci Umbria e Avis il Palazzo Comunale nella serata di mercoledì 14 giugno si illuminerà di rosso per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione di sangue.

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue si celebra in tutto il mondo il 14 giugno, giorno della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh.

Istituita nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nasce per sensibilizzare sull’importanza che i donatori di sangue, volontari, periodici, non retribuiti, rivestono per coloro che necessitano di trasfusioni sicure.