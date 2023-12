Lunedì 18 Dicembre 2023, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 09:00

Attivato nella notte tra sabato e domenica da Rfi un nuovo sistema tecnologico per la gestione e il controllo della circolazione ferroviaria nella stazione di Perugia- Ponte San Giovanni.

Il nuovo Apparato centrale computerizzato (Acc in sigla) è un sistema tecnologicamente avanzato nel settore della circolazione ferroviaria che migliora l’operatività nelle normali situazioni di circolazione e nella gestione delle criticità incrementando gli standard di regolarità e puntualità dei treni.

In caso di guasti l’Acc riduce al minimo i disservizi e consente di far viaggiare i treni mantenendo il massimo livello di sicurezza. Benefici anche nei processi di manutenzione dell’infrastruttura grazie anche alla modularità dei componenti. L’intervento ha visto impegnate circa 140 persone, tra dipendenti Rfi e delle ditte appaltatrici, per un investimento complessivo di circa 28 milioni di euro.

L’attivazione del nuovo Acc (sostituito il precedente Apparato centrale elettrico a itinerari, per un investimento totale di 28 milioni) rientra nel più ampio progetto di sistemazione del Piano regolatore generale della stazione di Perugia Ponte San Giovanni sistema e consente di gestire la circolazione proveniente dalla linea Foligno-Terontola e dalle linee regionali Sansepolcro-Perugia Ponte San Giovanni-Terni e la diramazione Perugia Ponte San Giovanni-Perugia Sant’Anna.

HANNO DETTO

Soddisfatto del nuovo passo in avanti tecnologico, l’assessore regionale ai Trasporti, Enrico Melasecche. «L’attivazione del nuovo sistema tecnologico per la gestione e il controllo della circolazione ferroviaria nella stazione di Perugia Ponte San Giovanni, uno degli snodi strategici per i collegamenti dell’Umbria, segna-commenta Melasecche– un ulteriore importante traguardo per il potenziamento della linea Foligno-Perugia-Terontola e dell’intera rete ferroviaria regionale, atteso da molti anni. Tappa dopo tappa, stiamo completando tutti i tasselli del programma sfidante che ci siamo posti fin dall’inizio della legislatura, quella di dotare l’Umbria delle indispensabili infrastrutture per avvicinarla ai centri nevralgici del Paese e porre fine al suo storico isolamento.

“La messa in funzione di questo sistema di gestione e controllo – ricorda – rientra nel più ampio progetto di riqualificazione e potenziamento della stazione di Perugia Ponte San Giovanni, uno snodo cruciale in cui confluiscono tre diverse linee ferroviarie: la Foligno-Terontola, essenziale per collegarci ai nodi di Roma e Firenze e per la quale abbiamo messo in atto un ambizioso progetto di sviluppo che prevede tra l’altro la realizzazione di una stazione a Collestrada anche quale supporto all’aeroporto San Francesco d’Assisi».