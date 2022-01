Terni, la “Notte delle Muse” al Tacito

Venerdì prossimo, 14 gennaio, “Notte delle Muse” al liceo classico Tacito. Il via alle 18. A causa dell’impennata dei contagi anche quest’anno, come era già accaduto l’ultima volta, l’evento non si svolgerà in presenza, ma si potrà seguire on-line cliccando il link sul sito www.iisclassicoatisticotr.edu.it. In occasione della Notte delle Muse chi fosse interessato può anche porre domande e chiedere chiarimenti sull’articolazione del percorso scolastico proposto dal liceo classico ternano. L’evento ha anche il fine di presentare la scuola, una sorta di open day.

Ma non sarà solo quello. «Immagini, suoni, parole dialogheranno tra loro creando un’atmosfera di magia ed offriranno un quadro vivido e coinvolgente dell’istituto all’insegna della festa - spiegano al liceo Tacito - il viaggio avrà diverse tappe, ognuna diversa dall’altra, ma legate da un unico fine: festeggiare la scuola e i suoi alunni, i docenti, i futuri iscritti e coloro che sono ancora indecisi. Siamo sicuri che sarà un’esperienza emozionante e che il pubblico risponderà lasciandosi guidare, godendosi la festa, facendo domande e viaggiando in una realtà che, come scatole cinesi, contiene “Tante scuole in una”».