Le richieste per l’attivazione della didattica a distanza continuano ad arrivare; incessanti. Qualche ragazzo rientra in classe, ma altri, ed il numero è in continua crescita, sono costretti a casa. Stessa musica per quanto riguarda i professori ed il personale della scuola: i certificati di fine quarantena arrivano con un ritmo decisamente più lento rispetto a quelli in cui la persona interessata è dichiarata positiva. Le caselle di posta delle scuole sono intasate così come i centralini dei numeri fissi. Comunicazioni su comunicazioni. La parola d’ordine di questi giorni negli istituti ternani è rimodulare, riscrivere l’orario delle lezioni per assicurare la maggior parte delle ore in presenza.

«E’ un continuo modificarsi delle situazioni, diciamo che stiamo vivendo una vita scolastica molto dinamica. In queste condizioni dobbiamo essere contenti se riusciamo a tenere tutte le nostre cinquantacinque classi in presenza, anche se con studenti collegati da casa. Vedremo fino a quando questo sarà possibile, intanto resistiamo», nota Cinzia Fabrizi dirigente dell’istituto tecnico tecnologico Allievi-Sangallo. Non riamane che affidarsi alla buona sorte. «Continuiamo ad avere richieste di lezioni on-line da parte di nostri studenti, rispetto al primo giorno di rientro dalle vacanze di Natale ieri abbiamo avuto dieci casi in più di allievi che sono risultati positivi ai tamponi, o che sono a stretto contatto con un positivo. Per fortuna per quanto riguarda i docenti non abbiamo avuto impennate di positivi. E sempre ringraziando la buona sorte i ragazzi positivi, o comunque che devono stare in quarantena, il primo giorno di ripresa delle lezioni non sono venuti a scuola; questo significa che non si devono calcolare come casi da considerare per un eventuale blocco delle lezioni in presenza», dice Marina Marini preside dell’istituto Casagrande-Cesi.

Nella scuola di largo Paolucci e in quello che funziona alle ex officine Bosco, ci sono una novantina di studenti in quarantena su 1100 totali. Anche ai licei classico-artistico Tacito Metelli 60 studenti in quarantena, vale a dire che sono a casa il sei per cento dei ragazzi, la percentuale sale per quello che riguarda i docenti, sono il dieci per cento quelli costretti a casa causa Covid. «Con questi dati stiamo vivendo un momento critico, come del resto succede in tutte le scuole», conferma Roberta Bambini dirigente del Tacito- Metelli. Caso a parte è rappresentato dall’istituto professionale Sandro Pertini. Qui il primo giorno di rientro dalle vacanze il numero di studenti assenti è stato del 52 per cento, la media più alta tra tutte le scuole ternane, e ieri la percentuale di assenti è scesa al 46 per cento. In un solo giorno un calo di assenti pari al 6 per cento. Fine quarantena o voglia di prolungare, anche se di un solo giorno, il periodo di vacanza? «Per quello che riguarda i docenti invece non ci sono stati cambiamenti, nessun nuovo positivo, rimangono a casa i quattro insegnanti che avevano mandato le certificazioni il primo giorno di rientro dalle vacanze», dice Fabrizio Canolla dirigente del l’istituto Pertini.