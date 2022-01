Rientro a scuola dei ragazzi con l'incubo Omicron ma primo giorno senza problemi. A Terni a prevalere è stato il rispetto delle regole: in tutta la mattinata del primo giorno di rientro a scuolasi segnala solo un ragazzo che è stato fatto scendere da un autobus perchè senza green Pass. Per il resto gli autisti delle linee di bus cittadini e quelli del trasporto scolastico sono riusciti a gestire il trasporto di bambini e ragazzi, nonostante le nuove norme. «Ce la stiamo mettendo tutta, non è facile, speriamo che la collaborazione dei ragazzi continui». (V. Ug.)

Video di Angelo Papa