Narni, l'Unitrè non molla: lezioni on line ai tempi del coronavirus

Ultimo aggiornamento: 17:35

NARNI – Anche l’Università della terza età si adegua alle restrizioni per il coronavirus e lancia le lezioni via facebook. Sul noto social network infatti da qualche giorno vengono pubblicati puntualmente i video dei docenti che tengono lezione e danno informazioni sulle varie materie che avrebbero dovuto comporre il programma didattico di quest’anno. La scelta ovviamente è d’obbligo. Non si può uscire di casa e allora ecco che Unitrè va direttamente nelle abitazioni dei suoi studenti. Lezioni via facebook per la sede di Narni dell’Unitrè.“Oltre alle lezioni – dicono i responsabili della sezione narnese – facciamo anche altre iniziative sempre in diretta per mantenere in attività l’Unitrè e continuare a fornire un servizio ai partecipanti. Quasi ogni giorno – proseguono - proviamo a condividere informazioni, video, testi e altro che possano aiutare a stare in contatto ed anche ad impegnare in maniera proficua il tempo. Ovviamente non manca l’offerta di qualche momento di svago che ci allontani anche se per poco dalle difficili giornate che stiamo vivendo”.Attraverso facebook Unitrè Narni si sta tenendo in contatto anche con le altre sedi in Umbria per aiutare a mantenere salda la comunità locale, regionale e nazionale. “Speriamo che questa emergenza passi presto e che si possa tornare ad uscire di casa in sicurezza e a ricominciare a fare quello che si è sempre fatto. Intanto non dobbiamo mollare e dobbiamo proseguire fino a che tutto non sarà passato”.