Narni, tenta la fuga a bordo di un'auto rubata. Denunciato un ventitreenne. E' caccia al complice

NARNI In fuga a bordo di un'auto rubata. Fermato a Taizzano un ventitreenne pregiudicato. I carabinieri del Norm della Compagnia di Amelia hanno denunciato per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di grimaldelli, un albanese residente a Roma. Tutto è nato da una segnalazione di transito al casello di Magliano Sabina, di una Volkswagen Golf rubata i primi di gennaio in provincia di Roma.

Una pattuglia ha intercettato l'auto nella frazione Taizzano, comune di Narni.

Il ragazzo alla guida però, anzichè fermarsi all’alt, ha schiacciato sull'acceleratore dandosi alla fuga. Dopo un inseguimento di alcuni chilometri, l’autovettura è stata bloccata a Narni Scalo grazie all’intervento di altre autopattuglie.

Conducente e passeggero hanno tentato la fuga a piedi ma solo il secondo è riuscito a dileguarsi nella boscaglia vicino alla strada. Il guidatore invece, nonostante abbia cercato in tutti i modi di divincolarsi a calci e pugni, è stato bloccato.

Alla perquisizione dell'auto sono stati poi rinvenuti numerosi oggetti utili allo scasso e tre radio portatili. Il materiale è stato tutto posto in sequestro.

Tutt'ora in corso le indagini per identificare il complice e accertare se il giovane fermato sia coinvolto in alcuni episodi di furto avvenuti nelle scorse settimane nel comprensorio amerino-narnese.